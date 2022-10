FOTO - La giocata super del primo tempo di Kvaratskhelia passata inosservata

C'è una giocata passata inosservata di Kvaratskhelia, è l'assist no look per Raspadori nel primo tempo con tiro a lato dell'attaccante azzurro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è una giocata passata inosservata di Kvaratskhelia, è l'assist no look per Raspadori nel primo tempo con tiro a lato dell'attaccante azzurro. Come spesso accade, il georgiano si è accentrato e ha servito di prima un cioccolatino al compagno che ha fallito l'appuntamento col gol. Ecco la foto un istante prima dell'assist illuminante: Quando latitano i gol, capita, oppure i dribbling, raramente ma può succedere, c'è sempre qualcos'altro che #Kvaratskhelia è in grado di fare per risultare decisivo e si tratta sempre di giocate "a tre occhi" che riescono solo ai grandissimi pic.twitter.com/YLZKMtXDyx — Fabio Tarantino (@Fa_Tarantino) October 17, 2022