FOTO - La Top 11 dei calciatori in scadenza di contratto di Transfermarkt: c'è anche Hysaj

C'è anche Elseid Hysaj nella Top 11 disegnata da Transfermarkt.it sui calciatori che a giugno prossimo potrebbero essere liberi a parametro zero, ossia quei calciatori che hanno il contratto in scadenza. Con un valore di mercato di 14 milioni di euro, l'albanese è il terzino destro di questa speciale formazione, che tra gli altri vede anche Gigio Donnarumma in porta.