FOTO - Lady Zielinski: "Io negativa, Piotr ha recuperato le forze e sta tornando ad allenarsi"

Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid-19 e ovviamente è stato posto in isolamento lontano dalla bolla di Castel Volturno. Sua moglie Laura, tramite Instagram, ha aggiornato i tifosi sulle condizioni del centrocampista azzurro: "Ringraziamo tutti per il sostegno, Piotr comincia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze. Piano piano comincia ad allenarsi a casa. I miei risultati sono ancora negativi e spero che rimangano tali. Fate attenzione perché questa non è un'influenza normale ed incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione".