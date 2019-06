FOTO - Lady Zielinski pronta alle nozze con Piotr: scelto l'abito da sposa

“Un momento davvero speciale con Pinella Passaro: la modella Laura Slowiak, futura sposa del calciatore del Napoli Piotr Zielinski, ci ha scelto per il suo matrimonio. Non ci resta che attendere le nozze per scoprire quale look avrà scelto, siamo sicuri che vi stupiremo…”. Lo scrive su Facebook il profilo ufficiale di Passero Sposa, l’atelier campano scelto dalla compagna del centrocampista polacco per le sue nozze.