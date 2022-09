FOTO - Mertens al Maradona: c'é anche il piccolo Ciro Romeo

Dries Mertens con sua moglie Kat e il piccolo Ciro Romeo sono allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Liverpool.

Dries Mertens con sua moglie Kat e il piccolo Ciro Romeo sono allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Liverpool. L'ex azzurro non è voluto mancare all'esordio in Champions League dei suoi ex compagni. Di seguito lo scatto del piccolo Mertens postata da Kat sui social.