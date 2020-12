FOTO - Mertens e l'abbigliamento sobrio per gli auguri di Natale con la moglie Kat

Dries Mertens come sempre protagonista, anche sui social. La foto per gli auguri di Natale del belga, in compagnia della moglie Kat, sono diventati subito virali per l'abbigliamento scelto dall'attaccante del Napoli: pigiamone natalizio, cappello da Babbo Natale e pantofolone giganti. Ecco lo scatto pubblicato sui social.