FOTO - Mertens non sta nella pelle e posta sui social: “Ci vediamo giovedì!”

Dries Mertens non sta nella pelle ed è già carico in vista della gara di giovedì in Europa League. Il belga, rientrato dopo l’operazione alla spalla e protagonista nell’azione del gol contro il Torino, carica l’ambiente. L'attaccante ha pubblicato un post sul suo account Instagram in cui festeggia con l’attaccante nigeriano e ha dato l’appuntamento ai tifosi: “Ci vediamo giovedì ragazzi”.