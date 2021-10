FOTO - Milik segna davanti a un tifoso con la tuta del Napoli e si complimenta con l'ex squadra

Ieri Arkadiusz Milik ha realizzato la sua prima rete stagionale con la maglia dell'Olympique Marsiglia e in uno scatto postato sui social ha scorto un tifoso francese con la tuta del Napoli, cogliendo l'occasione per complimentarsi con la sua ex squadra: "Complimenti anche al Napoli, 8 su 8!".

#Milik segna davanti a un tifoso dell'OM che indossa una tuta del #Napoli... E Arek ne approfitta per mandare un messaggio al suo ex club pic.twitter.com/pNTaTiTOWK — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 18, 2021