FOTO - Napoli s'illumina d'azzurro per la Nazionale: l'iniziativa coinvolge due monumenti

Napoli, in occasione della sfida tra Italia e Inghilterra di giovedì sera, si illumina d’azzurro. Due monumenti simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno a Piazza Municipio, sono stati illuminati con il colore della Nazionale italiana per festeggiare il suo ritorno dopo dieci anni a Napoli in occasione del match per le qualificazioni ad Euro 2024. Di seguito le immagni postate sui social dal Comune di Napoli.