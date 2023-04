FOTO - "Non dimentichiamo acqua e gas aperti", lo striscione che cita quell'intervista di Troisi a Minà

Tra i più citati negli striscioni per il terzo scudetto del Napoli c'è sicuramente l'indimenticato Massimo Troisi.

Tra i più citati negli striscioni per il terzo scudetto del Napoli c'è sicuramente l'indimenticato Massimo Troisi. In un edificio tra via Foria e piazza Cavour, oltre ai già più volte usati titoli dei film dell'attore napoletano: "Scusate il ritardo... ricomincio da tre...", nel mega striscione esposto è stata citata un'altra frase usata da Troisi in una celebre, surreale e indimenticabile intervista rilasciata a Gianni Minà dopo la vittoria del primo scudetto del Napoli: "Non dimentichiamo l'acqua e il gas aperti". Di seguito lo scatto.