Video La grinta di Simeone sui social: "Fino all’ultimo minuto! Forza Napoli sempre!"

Il Napoli è alla vigilia di un match fondamentale in chiave scudetto: domani al Tardini la squadra di Conte è attesa dal Parma che si gioca la salvezza, ma non si potrà sbagliare. Così l'attaccante azzurro Giovanni Simeone, tramite un video sul suo profilo Instagram, suona la carica per la sfida: "Fino all’ultimo minuto! Forza Napoli sempre!".

Di seguito il video.