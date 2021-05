FOTO - Osimhen carico: "Buona prova di tutta la squadra, concentrati per martedì"

Victor Osimhen, con due gol e un assist ha permesso al Napoli di battere lo Spezia e agguantare il momentaneo secondo posto in classifica. L'attaccante azzurro crede sempre di più nella qualificazione in Champions e pensa già alla prossima sfida contro l'Udinese. Sui social scrive: "Buona prestazione di tutta la squadra, concentrati su martedì".

Solid performance from the whole squadall focus on Tuesday @sscnapoli pic.twitter.com/2dYKa4gJPN