FOTO - Osimhen indossa la maglia dell’Argentina di Maradona: gli scatti social

Nuovo post social per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano quest’oggi ha deciso di postare alcuni scatti con la divisa dell’Argentina con il nome di Diego Armando Maradona. Le foto postate dal nigeriano stanno ricevendo tanti apprezzamenti sia da parte dei tifosi de Napoli che di quelli dell’Argentina. Di seguito le immagini.

You See That Understanding Girlfriend,One Day She Go Tell You Her Mind pic.twitter.com/W1sn39jUMp