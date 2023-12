FOTO - Osimhen posta ancora in azzurro: "Che mentalità i ragazzi! Avanti così"

Per un lungo periodo, dopo quello che è stato rinominato 'Tik-Tok Gate', Victor Osimhen non ha postato alcuna foto con la maglia del Napoli.

Per un lungo periodo, dopo quello che è stato rinominato 'Tik-Tok Gate', Victor Osimhen non ha postato alcuna foto con la maglia del Napoli. Anzi, tutte quelle che aveva pubblicato in precedenza le aveva cancellate. Dall'arrivo di Walter Mazzarri, invece, il centravanti nigeriano è tornato sui suoi passi.

Anche dopo il successo di ieri contro il Cagliari, infatti, il neo Pallone d'Oro africano ha celebrato i tre punti e soprattutto lo spirito di gruppo della squadra, pubblicando alcuni scatti e scrivendo quanto segue: "Mentalità d'élite da parte dei ragazzi! Continuiamo così".