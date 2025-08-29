Calciomercato Napoli, Varriale: "Voto 8.5, ma se arrivano questi due colpi è da 10"

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post su X commentando le operazioni di mercato del club azzurro a quattro giorni dalla chiusura della sessione estiva dei trasferimenti: "Il mercato del Napoli finora è da 8.5 (un punto in più per la reattività mostrata dopo l'infortunio a Lukaku). Se arrivassero pure Mainoo, in prestito secco quindi senza esborso di nuove risorse, e Juanlu Sanchez diventerebbe da 10 e lode", ha scritto.