FOTO - Osimhen posta uno scatto con Lobotka in allenamento: “Buona sessione”

Scalda i motori Victor Osimhen che non vede l’ora di tornare a giocare dopo il terribile infortunio rimediato contro l’Inter. Quest’oggi il bomber azzurro ha svolto personalizzato in campo. Al termine della seduta ha postato uno scatto in allenamento insieme allo slovacco Lobotka (che ha svolto terapie e personalizzato in campo), scrivendo così su Instagram: “Buona sessione”. Di seguito lo scatto.