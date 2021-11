FOTO - Osimhen trattenuto in area, Alvino: "Se non fischi e lo ammonisci sei scarso e presuntuoso"

L'arbitraggio di Ayroldi in Napoli-Verona ha fatto molto discutere. Tra gli episodi più chiacchierati c'è la trattenuta in area ai danni Victor Osimhen, avvenuta all'87'. L'arbitro ha lasciato proseguire per poi ammonire l'attaccante azzurro per proteste. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato così su Twitter: "Se non fischi sei scarso, se non fischi ed ammonisci Osimhen per proteste sei scarso e presuntuoso". Di seguito lo scatto nel quale si vede la maglia di Osimhen tirata da Magnani.

Se non fischi sei scarso, se non fischi ed ammonisci Osimhen per proteste sei scarso e presuntuoso. pic.twitter.com/M2kfH7qQay — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 7, 2021