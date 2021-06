FOTO - Ospina celebra il record in Nazionale: "Fiero di questo traguardo!"

Grande record per Ospina: 111 presenze con la maglia della Colombia. Traguardo che il portiere del Napoli ha voluto così celebrare sui social: "Oggi è un giorno molto speciale per me! Indossare la maglia del mio Paese per 111 partite come un idolo e un riferimento come Carlos “El Pibe” Valderrama, leggenda del nostro calcio, mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Ho sempre cercato e continuerò a fare del mio meglio per il mio Paese".