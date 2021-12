FOTO - Ounas scalda i motori in vista di domani: “Ultimi preparativi”

“Ultimi preparativi”, scrive così Adam Ounas sui social. L’algerino ha postato uno scatto durante l’allenamento odierno e scalda i motori in vista della gara di domani con il Leicester. Dopo i pochi minuti disputati nel finale con l’Atalanta, Ounas è pronto per scendere in campo e aiutare la squadra in piena emergenza per gli infortuni. Di seguito lupo scatto.