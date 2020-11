FOTO - Pioli segue gli allenamenti da casa, Ibra vince in partitella ed esulta verso il drone

Stefano Pioli, positivo al Coronavirus, sta seguendo gli allenamenti in diretta da casa. Per il secondo giorno di fila l'allenatore rossonero è stato supportato da un drone, che ha fornito al tecnico le immagini in diretta da Milanello. Siparietto alla fine degli allenamenti, quando Ibra insieme ad alcuni compagni ha esultato proprio verso il drone dopo aver vinto la partitella in famiglia. Clima distesa in vista della sfida contro il Napoli.