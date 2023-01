FOTO - Prima da capitano e 150esima presenza per Elmas

Eljif Elmas, nello sfortunato ottavo di finale di Coppa Italia di ieri, è sceso in campo per la prima volta con la fascia di capitano del Napoli al braccio.

