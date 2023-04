FOTO - “Rigore Lozano netto, si gode ancora di più” e arriva il like dello juventino Marchisio ora in Rai

Ancora una volta l'ex Juventus Claudio Marichisio dimostra di non avere simpatia nei confronti del Napoli.

Ancora una volta l'ex Juventus Claudio Marichisio dimostra di non avere simpatia nei confronti del Napoli. L'ex calciatore bianconero scrive un post su Twitter: "Per me il rigore su Lozano c’era. Ovvio che se Giroud avesse segnato, avremmo visto un’altra partita. Il Napoli da qualche settimane mi è sembrato meno incisivo del solito. Giocare con pressioni (il campionato mai ne ha portate) ha inciso". Al commento di un suo follower, che scrive: "Rigore Lozano netto, si gode ancora di più”, l'attuale opinionista Rai mette un like.