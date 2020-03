FOTO - "Sollevamento del Chucky", il siparietto tra un sorridente Lozano e Allan in allenamento

Non gioca, non trova spazio neanche a gara in corso, eppure Hirving Lozano mantiene il sorriso in allenamento. Grazie anche ai suoi compagni. Tra questi Allan, sudamericano come il Chucky, con il quale c'è stato un siparietto divertente a Castel Volturno. Durante la seduta mattutina, il brasiliano ha preso in braccio il messicano. Un momento subito catturato dai fotografi della SSC Napoli, club che sui social ha poi pubblicato questo post.