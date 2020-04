FOTO - Tonelli ricorda i tempi di Napoli, Valdifiori risponde: "Beato te che hai le foto dei gol"

Il difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli ieri sul proprio account Instagram ha ricordato il gol contro l'Udinese con la maglia del Napoli in quel famoso 4-2 in rimonta degli azzurri del 2018. Simpatico siparietto con l'altro ex Napoli Mirko Valdifiori: il centrocampista ha commentato il post di Tonelli scrivendo: "Beato a te che hai le foto del gol da postare", pronta la replica del difensore blucerchiato: "Tu hai gli assist"