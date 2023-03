FOTO - Torre del Greco, reti da ponteggio col terzo scudetto avvolgono un intero edificio

Continuano i preparativi per il terzo scudetto del Napoli in città e in provincia.

Continuano i preparativi per il terzo scudetto del Napoli in città e in provincia. Stavolta la fantasia dei tifosi azzurri è protagonista a Torre del Greco, dove in via Cesare Battisti sulla facciata di un edificio in ristrutturazione sono state usate delle reti protettive per ponteggi colorate di bianco e azzurro con la scritta: "Napoli campione d'Italia 2022/23", il logo del club e lo scudetto con il numero 3. A mostrare le immagini sui Twitter è il giornalista Carlo Alivno, che scrive: "Bonus facciate a Torre del Greco... Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".