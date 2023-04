FOTO - "Verso il prossimo obiettivo", gli scatti in aereo della SSCNapoli

Il Napoli è arrivato a Torino dopo il viaggio in aereo partito questo pomeriggio da Capodichino.

Il Napoli è arrivato a Torino dopo il viaggio in aereo partito questo pomeriggio da Capodichino. Gli azzurri in pulmann ha poi raggiunto l'Air Palace Hotel di Torino alla vigilia della sfida contro la Juventus. Tantissimo entusiasmo da parte dei tanti tifosi che hanno accolto la squadra all'esterno dell'albergo sede del ritiro azzurro. In attesa del big match di domani, l'account Twitter della SSC Napoli ha postato delle foto del viaggio in aereo scrivendo: "Verso il prossimo obiettivo".