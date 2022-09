FOTO - Zaccardo al Maradona per Napoli-Liverpool: fu il primo a segnalare Kvara a Giuntoli

Serata fantastica quella di ieri per il Napoli: 4-1 al Liverpool e splendido debutto in Champions League.

Serata fantastica quella di ieri per il Napoli: 4-1 al Liverpool e splendido debutto in Champions League. Diversi volti noti in tribuna per assistere al match tra i quali anche Cristian Zaccardo, ex giocatore e campione del Mondo nel 2006 nonchè intermediario dell’operazione che ha portato Kvaratskhelia a Napoli e il primo a segnalare il talento georgiano a Cristiano Giuntoli. Di seguito lo scatto.