FOTO - Zielinski grida #iorestoacasa e sfrutta l'isolamento per dilettarsi in cucina

Un po' centrocampista, un po' anche cuoco? No, soltanto per diletto evidentemente, in questi lunghi giorni di isolamento in casa. Piotr Zielinski impegnato in cucina a pelare le patate, in una storia pubblicata su Instagram da sua moglie Laura per invitare tutti a restare a casa, è il primo a gridare #iorestoacasa per dare il buon esempio in questo periodo.