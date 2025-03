Video Furia Gattuso in diretta tv: litiga contro ex calciatore croato in tre lingue diverse

Furia Gattuso in diretta TV. Gennaro Gattuso, allenatore dell'Hajduk Spalato, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Rijeka si è infuriato contro un ex calciatore che oggi veste i panni dell'opinionista della tv croata MAXSport, Josko Jelicic. Animi molto tesi in diretta, con l'ex tecnico del Napoli che ha replicato alla sua maniera a qualche critica di troppo ricevuta dal suo interlocutore.

All'arrivo davanti alla telecamere, l'allenatore italiano ha salutato tutti con una stretta di mano, tranne Jelicic. Questa la giustificazione del suo gesto: "A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te". Questo ripetuto più volte in tre lingue diverse. Di seguito le immagini diventate virali sui social.