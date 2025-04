Gazzetta, Monti: “Inter sopravvalutata! Giochi apertissimi per lo scudetto del ‘chi sbaglia meno’”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti, ha commentato sui social il pari dell’Inter sul campo del Parma: “Come detto anche in tv lunedì, Inter non ha organico così competitivo su tre fronti come si legge e si scrive. Conte sta facendo un mezzo miracolo, Inzaghi sta facendo bene con una rosa estremamente sopravvalutata per essere prima in classifica, ai quarti di Champions ed in semifinale di Coppa Italia.

Mazzocchi, Ngonge e altri non sono da squadra di vertice, Bisseck, Asslani, Correa, Carlos Augusto, Taremi e altri non sono da panchina di una squadra che sogna il Triplete. Giochi apertissimi per lo scudetto del "chi sbaglia meno. Livello calcio italiano veramente basso, oggi Inzaghi male nelle sostituzioni ma in generale organici Napoli ed Inter non sono competitivi per lo scudetto e per il Triplete e quindi merito a questi due allenatori per come stanno gestendo le rispettive rose. Calo fisico dei nerazzurri è evidente”.