Gazzetta, Monti: "Sarri, non mi sorprenderei troppo se andasse alla Juve"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato sui social la possibile partenza di Sarri dal Chelsea alla Juventus. Lo ha fatto con un post su Twitter: "Noi giornalisti abbiamo contribuito ad una mitologia di Sarri - personaggio affascinante ed allenatore "vero" di grandi qualità. Per come l'ho conosciuto è prima un uomo di campo, poi anche una persona particolare per certi spigoli. Andasse alla Juve non mi sorprenderei troppo".