Ghoulam: "Per me anno particolare, sono cresciuto e grazie a chi mi è stato vicino. A Bologna per chiudere in bellezza"

Lungo post sui social di Faouzi Ghoulam in vista dell'ultima partita di questa sera del Napoli sul campo del Bologna: "Ultima partita di una stagione da protagonisti e da chiudere in bellezza: bravi tutti! Per me è stato un anno particolare: soprattutto di crescita. Ho imparato a conoscermi ancora di più attraverso un lavoro duro e quotidiano. Ringrazio tutti quelli che, nei momenti più difficili, mi sono stati vicino. Club, città, tifosi d’Algeria e del Napoli nel mondo. Grazie, il vostro affetto è per me motivo di orgoglio e mi dà tanta carica e fiducia per il futuro: vi abbraccio".