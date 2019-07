Ghoulam sprona l'Algeria verso la finale: "Continuate a farci sognare, siete l'orgoglio di un popolo!"

L'Algeria di Ounas affronterà la Nigeria alle ore 21 di questa sera per un posto in finale di Coppa d'Africa. Sui social ha dedicato un post alla sua nazionale l'azzurro Ghoulam che ha rinunciato alla partecipazione per restare col Napoli allenandosi in vista della prossima stagione: "Tu sei l'orgoglio di un intero popolo. Continua a farci sognare ... crediamo in voi, date il meglio di voi. Non roviniamo la festa saremo tutti dietro di te. Uno due tre di Viva Algeria" le sue parole.

Vous êtes la fierté de tout un peuple🇩🇿 Continuez à nous faire rêver ... on croit en vous, donnez le meilleur de vous et la victoire sera là Incha’ALLAH

Ne gâchons pas la fête

nous serons tous derrière vous

One two three Viva l’Algérie #CAN2019 #ALGNIG #Victoire #Algérie pic.twitter.com/JVxsIwLZpb — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 14 luglio 2019