Già meglio della passata stagione: il Napoli supera il numero di gol totali

Il Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di Serie A dopo 38 giornate (61). Lo riporta Opta Paolo su Twitter.

62 v 61 - Il #Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di #SerieA dopo 38 giornate (61). Babà. pic.twitter.com/Qm5PUhKjRt — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 4, 2021