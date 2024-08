Gilmour, il saluto del Brighton: "Grazie per i ricordi, Billy"

Billy Gilmour è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Lo scozzese lascia il club dove era approdato nel 2022, e così il Brighton lo ha salutato sul profilo ufficiale X dedicandogli un messaggio: "Possiamo confermare che il centrocampista Billy Gilmour ha completato il trasferimento definitivo al Napoli, per termini non divulgati. Grazie per i ricordi, Billy!".

We can confirm midfielder Billy Gilmour has completed a permanent move to Napoli, for undisclosed terms. Thanks for the memories, Billy!