Giordano su Meret: "Gli vomiteranno addosso di tutto al prossimo errore..."

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha esaltato la prestazione di Alex Meret contro il Genoa tramite un post pubblicato sui social: "Numero 1. Come uomo, per quello che ha sopportato in sei anni e ormai sette stagioni, per 192 partite. E ha vinto un campionato e una Coppa Italia. E numero 1 come portiere, ma mica solo per i tre miracoli di oggi, è un numero 1 (tanto lo sa pure lui che al prossimo errore finiranno per vomitargli addosso di tutto. Ma i numeri 1 sanno come regolarsi)".

