Giordano sul caso Osimhen: "Un club può lasciare fuori uno dei centravanti più forti al mondo?"

Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport, ha espresso il suo pensiero sul caso Osimhen attraverso il proprio profilo Facebook: "La vicenda Osimhen è di una tristezza che ha pochi eguali e nella quale non c’è nessun vincitore ma solo sconfitti. La storia, forse, è nota, con i suoi lati oscuri e le verità di parte ma esistono documenti che non possono essere disattesi: Osimhen ha un contratto da 900 mila euro al mese, secondo la versione di Manna, il diesse «Victor non vuole più stare al Napoli né più giocare per il Napoli», e sembra curioso però che al 27 di ogni mese il centravanti possa reclamare il suo stipendio, più o meno dieci volte superiore a quello di Kvara, che fa regolarmente il proprio dovere.

Ma questo è un aspetto, poi ce n’è un altro, neppure secondario: può un club lasciare che uno dei centravanti più forti al Mondo, il fiore all’occhiello del terzo scudetto ma anche, soprattutto, l’asset più autorevole del proprio Progetto (?), viva per i prossimi quattro mesi in un divano, ad oziare? Osimhen è costato 49 milioni di euro, aggiungeteci circa 5 milioni (4 di ingaggio più bonus vari) per tre stagioni e altri 12 nel quarto, se volete non ignorate gli ammortamenti ma l’investimento è d’oro massiccio e non può finire nel cestino o, peggio ancora, nella spazzatura. Quattro mesi di inattività rappresentano (quasi) l’oblio, abbattono il valore del mercato del calciatore, rappresentano un insulto al calcio e anche al buon senso: ognuno ricopre un ruolo e ora Adl, Osimhen e il suo manager lo interpretino nel pieno delle proprie funzioni, con buon senso".