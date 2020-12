Gol Insigne, Twitter SSCNapoli in spagnolo: “Questa maglia è magica”

Ancora una maglia di Lorenzo Insigne con la maglia in stile Argentina. Il capitano del Napoli ha segnato con un splendido tiro a giro il gol che ha portato il Napoli in vantaggio nella gara di Crotone. Questo il commento dell'account in lingua spagnola del club azzurro: "Questa maglia è magica”.

¡Esa camiseta es mágica! 🇦🇷



Otro golazo de @Lor_Insigne con la casaca de Diego. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tZ0ExCFoUw — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 6, 2020