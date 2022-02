Guerra in Ucraina, i giocatori di Shakhtar e Dinamo Kiev arrivati in Romania

I giocatori di Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev hanno da poco varcato il confine ucraino e sono approdati in suolo rumeno. Lo rivela il giornalista sportivo Emanuel Rosu, con tanto di foto esclusive dell'accoglienza riservatagli da parte del presidente della federcalcio, accorso in loco per garantire il loro trasporto, via pullman, fino alla capitale Bucarest. Sono 42 persone tra calciatori e famiglie.

EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0