Gutierrez: "Felice di poter esordire con questa maglia, continueremo a lavorare sodo"

vedi letture

Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, ha fatto il suo esordio in maglia azzurra nel match perso a San Siro contro il Milan. Lo spagnolo ha commentato il suo debutto sul proprio account Instagram: "Dopo 5 mesi, sono tornato a divertirmi su un campo da calcio. Felice di poter esordire con questa maglia.

Continueremo a lavorare sodo per le prossime partite. Grazie a tutti".