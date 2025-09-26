Il film scudetto sbanca il box office, Alvino: "Questo dimostra solo una cosa"

Grande successo per Ag4in, il film che racconta il quarto scudetto del Napoli. Ottimi numeri per i primi due giorni nelle sale. Il giornalista Carlo Alvino sui social ha scritto: "AG4IN è il film più visto degli ultimi due giorni. Aspettando con grande ottimismo i risultati del weekend, sta già andando alla grande nei primi due giorni di programmazione il film sul quarto scudetto del Napoli. Ieri quasi 14.000 spettatori con un incasso di 155.000 euro, che porta ad un totale di 328.000 euro.

Questo risultato non solo dimostra lo sconfinato amore dei tifosi per il Napoli, ma anche l’interesse per un racconto che unisce sport e cinema. La combinazione di immagini di gioco, momenti di vita quotidiana della squadra e interviste con i protagonisti ha reso il film avvincente e accessibile a un pubblico più ampio, al di là dei soli appassionati di calcio. Diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, il film racconta non solo le partite, ma anche i momenti più intimi e decisivi vissuti negli spogliatoi, mostrando i sacrifici, le tensioni, le emozioni e l’immensa gioia dei protagonisti di questo trionfo azzurro!".