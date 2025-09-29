DAZN, Ambrosini: "Leao non ha inciso tanto. La vera domanda è come inserirlo adesso"

Intervenuto nel post-partita di Milan-Napoli a DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha analizzato così il ritorno in campo di Rafa Leao: "Il Milan era in grande difficoltà, non è che ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti. Pulisic gioca. Ha fatto due allenamenti Leao, non mi stupisco se allo Stadium Leao aspetta ancora. Ma la questione così la rimandi. Bisogna vedere come Leao si adatterà a questo sistema di gioco, che ormai è la certezza del Milan”.

