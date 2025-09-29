Politano sui social: "Sconfitta che fa male, ma pronti a riprendere il nostro cammino"

Politano sui social: "Sconfitta che fa male, ma pronti a riprendere il nostro cammino"
di Antonio Noto

Il Napoli perde l'imbattibilità perdendo 2-1 a San Siro contro il Milan. Al termine del match l'esterno azzurro Matteo Politano ha commentato così sul proprio account Instagram: "Una sconfitta che fa male ma siamo pronti a riprendere il nostro cammino.

In Europa e in Italia".