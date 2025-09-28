Varriale: "Con la difesa improvvisata gara subito in salita per Conte, il 2T dominato non basta"
Il Napoli cade a San Siro contro il Milan, il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per Allegri e in salita per Conte arriva il 1°KO del Napoli che cede nel 1° tempo al Milan e domina nel 2°.
Dopo Il rigore negato a McTominay quello concesso, con giusta espulsione, non basta per un pari meritato".
Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per #Allegri e in salita per #Conte arriva il 1°KO di @sscnapoli che cede nel 1° tempo a @acmilan e domina nel 2°.Dopo Il rigore negato a #McTominay quello concesso,con giusta espulsione, non basta per un pari meritato.— enrico varriale (@realvarriale) September 28, 2025
Conte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
