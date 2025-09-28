Varriale: "Con la difesa improvvisata gara subito in salita per Conte, il 2T dominato non basta"

Oggi alle 23:20Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli cade a San Siro contro il Milan, il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per Allegri e in salita per Conte arriva il 1°KO del Napoli che cede nel 1° tempo al Milan e domina nel 2°.

Dopo Il rigore negato a McTominay quello concesso, con giusta espulsione, non basta per un pari meritato".