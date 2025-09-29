Marianucci: "Sognavo e speravo un esordio diverso, ma ogni episodio aiuta a migliorare"

Esordio amaro in maglia azzurra per Luca Marianucci, che dopo 3' minuti si fa superare in accelarazione da Pulisic che serve a Saelemaekers la rete del vantaggio del Milan che poi batterà il Napoli 2-1 nel posticipo della quinta giornata di Serie A.

Al termine del match il difensore azzurro ha commentato così sul proprio profilo Instagram: "Sognavo e speravo un esordio del tutto diverso, ma ogni singolo episodio, anche il più sfortunato o il peggiore, aiuta a crescere e migliorare".