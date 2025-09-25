Capalbio Film Festival, a De Laurentiis il Premio all’Eccellenza: “Un grande piacere”

Da oggi fino a domenica è in programma la quarta edizione del Capalbio Film Festival, rassegna dedicata a cinema, arte e sostenibilità ambientale. Incontri, dibattiti e proiezioni animeranno il Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige, con la partecipazione di registi, sceneggiatori, autori e interpreti.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, fondatore di Filmauro e una delle figure più significative del panorama cinematografico italiano, ha ricevuto il “Premio all’eccellenza”. Sui social ha così commentato il riconoscimento: “Un grande piacere ricevere il "Premio all’eccellenza" del Capalbio Film Festival, consegnatomi dall’amica Claudia Gerini”.