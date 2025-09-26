La figlia di Maradona ringrazia Napoli: "Mia madre brilla e si commuove quando veniamo"

Qualche giorno fa Giannina Maradona è stata in visita a Napoli insieme a sua madre Claudia Villafane. La figlia del Pibe de Oro ha voluto dedicare un messaggio ai napoletani tramite i suoi account social: "Napoli è sentirsi a casa, amore incondizionato, amore incommensurabile, le persone con il loro amore ti abbracciano l'anima. Questa città ti da pace e adrenalina allo stesso tempo, è inspiegabile. Ineguagliabile, come lui... Grazie di tutto Napoli, mi hai reso molto felice! A presto!"

Gianinna Maradona ha scritto un messaggio anche a sua madre Claudia: "Ti ho vista felicissima in ogni città che abbiamo visitato, ma quando siamo arrivate a Napoli, ti ho vista brillare, ti ho vista emozionarti e far commuovere le persone che incontravi. Quegli abbracci, quegli aneddoti e quell'amore per la mamma mi hanno regalato anni di vita. Grazie di cuore, mamma. Porterò questo viaggio per sempre nel mio cuore. Sono cosi orgogliosa di essere tua figlia. Ti amo e ti ammiro"