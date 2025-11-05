Gutierrez sui social: "Continueremo a lottare per una vittoria in Champions"

di Fabio Tarantino

"Continueremo a lottare per conquistare i 3 punti in Champions League. Forza squadra!" ha scritto ieri sui social Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, titolare ieri e tra i migliori della squadra che ha pareggiato 0-0 contro l'Eintracht in Champions League. Ottima prova sull'out mancino per l'ex Girona che ha creato diversi pericoli per la squadra di Conte. 