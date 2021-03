Hamsik omaggia Mertens per i 100 gol in Serie A: "Complimenti"

Con la doppietta realizzata alla Roma Dries Mertens è diventato il primo calciatore belga della storia della Serie a raggiungere i 100 gol in Serie A, nonché il terzo in assoluto nella storia del Napoli. L'ex capitano azzurro Marek Hamsik, ora in forza al Goteborg, ha omaggiato il suo ex compagno attraverso una storia sul suo profilo Instagram: "Complimenti".