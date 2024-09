Video "Ho i brividi", così McTominay in visita alla statua di Maradona

vedi letture

"Goosebumps", cioè: "Ho i brividi, ho la pelle d'oca", è questa la reazione di Scott McTominay alla prima visita alla statua di Diego Armando Maradona. Attraverso il video pubblicato sui canali social della SSCNapoli, si può vedere lo scozzese in giro per lo stadio: appare molto entusiasta Scott che pronuncia spesso parole di stupore: "Incredibile, lo amo". In particolare però l'ex United è stato molto colpito dal 'monumento' dedicato a Maradona, è lì che ha avuto la reazione più forte. Di seguito il video